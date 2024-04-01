Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:05, 1 апреля 2024Наука и техника

Windows 11 сделают похожей на Windows 10

Microsoft добавила в Windows 11 панель задач и виджеты из Windows 10

Фото: Unsplash

Компания Microsoft изменила дизайн актуальной операционной системы в пользу Windows 10. Об этом сообщает издание XDA.

На то, что Windows 11 стала больше похожей на Windows 10, журналисты медиа обратили внимание, анализируя бета-версию новой ОС. Авторы заметили, что панель задач переместилась в левую часть экрана, виджеты — в правую часть. Таким образом, оба элемента интерфейса перестали накладываться друг на друга.

Журналисты предположили, что таким образом в Microsoft решили упросить для пользователей переход со старой операционной системы на новую. В материале уточняется, что виджеты появились в Windows 10 незадолго до выхода Windows 11.

Также в обновление добавили функцию передачи URL-адресов через QR-коды, чтобы облегчить обмен данных между компьютером и смартфоном. Была улучшена функция резервного копирования: так, кроме основных настроек системы будут сохраняться настройки звука и звуковая схема, чтобы их можно было быстро восстановить на новом компьютере.

В конце марта корпорация Microsoft представила обновление Moment 5 для всех пользователей Windows 11. Апдейт включает в себя обновленное приложение Copilot, новый экран блокировки, улучшенную функцию голосового доступа.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Россия может применить новейшее оружие для прорыва обороны ВСУ. Что о нем известно?

      Предсказан всплеск отказов россиянам в ипотеке

      Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» отправили в СИЗО

      Замначальника московского управления МЧС осудили на 2,5 года за взятки

      Анонсировано важное нововведение в Петербурге

      Пошлины на ввоз в Россию томатов обнулили для стабилизации цен

      Российский производитель коньяка сообщил о рекордной прибыли

      Windows 11 сделают похожей на Windows 10

      Из-под завалов на шахте «Северопесчанская» подняли трех горняков

      Российские туристы массово устремились в Южную Корею

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше