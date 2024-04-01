Windows 11 сделают похожей на Windows 10

Microsoft добавила в Windows 11 панель задач и виджеты из Windows 10

Компания Microsoft изменила дизайн актуальной операционной системы в пользу Windows 10. Об этом сообщает издание XDA.

На то, что Windows 11 стала больше похожей на Windows 10, журналисты медиа обратили внимание, анализируя бета-версию новой ОС. Авторы заметили, что панель задач переместилась в левую часть экрана, виджеты — в правую часть. Таким образом, оба элемента интерфейса перестали накладываться друг на друга.

Журналисты предположили, что таким образом в Microsoft решили упросить для пользователей переход со старой операционной системы на новую. В материале уточняется, что виджеты появились в Windows 10 незадолго до выхода Windows 11.

Также в обновление добавили функцию передачи URL-адресов через QR-коды, чтобы облегчить обмен данных между компьютером и смартфоном. Была улучшена функция резервного копирования: так, кроме основных настроек системы будут сохраняться настройки звука и звуковая схема, чтобы их можно было быстро восстановить на новом компьютере.

В конце марта корпорация Microsoft представила обновление Moment 5 для всех пользователей Windows 11. Апдейт включает в себя обновленное приложение Copilot, новый экран блокировки, улучшенную функцию голосового доступа.