2 апреля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

2 апреля отмечают День единения народов России и Республики Беларусь. Этот день также посвящен борьбе с аутизмом и детской литературе, ведь именно 2 апреля родился Ганс Христиан Андерсен. Кто еще отмечает день рождения 2 апреля, какие приметы и праздники пришлись на этот день — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День единения народов Беларуси и России

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Совместный праздник России и Республики Беларусь посвящен образованию Союзного государства. Страны подписали договор, предполагающий формирование единого экономического пространства и постепенный переход к единому законодательству 2 апреля 1996 года.

Союзное государство подразумевает, что у стран единое таможенное, культурное, экономическое и военное пространство. Россия и Республика Беларусь сохраняют суверенитет и территорию, но сотрудничают в разных отраслях — например, в энергетике и промышленности. Граждане одной страны могут свободно въезжать в другую, у них равные права во всем, что касается труда, отдыха, образования и здравоохранения.

Праздники в мире

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

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Праздник учредила Генассамблея ООН в 2007 году. Цель этого дня — рассказать о проблеме аутизма и напомнить, о правах человека. Все мероприятия праздника направлены на просвещение широкой общественности, чтобы донести до людей жизненный опыт аутистов.

По данным за 2023 год, аутизм диагностируют у двух процентов детей в мире. Причем примерно 80 процентов детей с этим заболеванием — мальчики.

Международный день детской книги

Праздник детской книги проводят в день рождения датского писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена. Международный совет по детской и юношеской литературе учредил этот праздник в 1967 году. В этот день лучшим детским писателям и иллюстраторам традиционно присуждают премию имени Андерсена.

Какие еще праздники отмечают в мире 2 апреля

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День памяти мученицы Фотины Самарянки

Пьетро Перуджино. Христос и самарянка. 1506-1507. Институт искусств (Чикаго) Фото: Wikimedia

2 апреля православные отмечают день памяти мученицы Фотины Самарянки. В народе святую называют Фотиньей Колодезницей. Согласно Евангелию, Фотина напоила Иисуса Христа водой из колодца, а после разговора с Мессией кардинально изменила образ жизни и начала проповедовать Новый Завет.

Четырех сестер и двоих сыновей она обратила в христианство. За преданность вере их подвергли мученической смерти в Риме в 66 году. По преданию, с Фотины содрали кожу и сбросили тело в пересохший колодец.

Какие еще церковные праздники отмечают 2 апреля

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Приметы на 2 апреля

В день Фотиньи Колодезницы вода из колодца становилась лечебной, а плевать в колодец запрещалось

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На Руси в этот день «славили лен» — выносили на улицу красивые вещи изо льна и развешивали их на заборах и калитках. Считалось, что так можно привлечь хорошего жениха

Кто родился 2 апреля

Ганс Христиан Андерсен

Ганс Христиан Андерсен (1805-1875) — знаменитый датский писатель, автор сказок «Русалочка», «Снежная королева», «Гадкий утенок», «Дюймовочка» и других. Причем Андерсен не считал себя исключительно детским автором и говорил, что пишет сказки для всех. Произведения Андерсена переведены более чем на 125 языков.

Талант писателя был признан и на государственном уровне — еще при жизни правительство Дании объявило Андерсена национальным достоянием.

Фото: Mary Evans Picture Library / Globallookpress.com

Майкл Фассбендер

Актер Майкл Фассбендер родился в 1977 году. Он прославился ролью Магнето во франшизе «Люди Икс». Фассбендер также сыграл в фильмах «Убийца», «12 лет рабства», «300 спартанцев», «Бесславные ублюдки», «Чужой: Завет».

Фассбендер не только актер и кинопродюсер, но и автогонщик. Он участвовал в нескольких гонках, включая Ferrari Challenge и «24 часов Ле-Мана».

Кто еще родился 2 апреля