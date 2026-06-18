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00:21, 18 июня 2026Мир

Зеленский рассказал о важном разговоре с Трампом

Зеленский заявил, что провел важную беседу с Трампом и Макроном после саммита G7
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Thibault Camus / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще раз поговорил с американским лидером Дональдом Трампом и главой французской республики Эммануэлем Макроном по итогам саммита G7 в Париже. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Подводя черту прошедшей встрече, Зеленский сказал, что считает беседу с Трампом «важной и согласующей». По его мнению, именно она «может многое изменить».

«Благодарен президенту Трампу за внимание к Украине и готовность помогать приближению мира <...> Мир необходим. И мы делаем все возможное для его приближения», — написал Зеленский.

Украинский глава встретился с Дональдом Трампом и лидерами других стран «Большой семерки» во вторник, 16 июня. На переговорах с главой Белого дома также заметили госсекретаря США Марко Рубио и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

На той встрече, как заявляет Зеленский, они обсудили с Трампом вопрос предоставления Украине лицензий на производство антибаллистических систем, на которые рассчитывает Киев.

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