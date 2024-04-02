Аршавин назвал единственного кандидата на пост тренера «Спартака»

Андрей Аршавин назвал единственным кандидатом на пост тренера «Спартака» Карпина

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал единственного кандидата на пост главного тренера московского «Спартака». Его слова приводит «Рейтинг букмекеров».

Аршавин заявил, что с должностью справится тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин. Он добавил, что испанского специалиста Гильермо Абаскаля уволят из «Спартака» по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что решение об отставке Абаскаля уже принято. В качестве претендентов на пост называются бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, Владимир Ивич из «Краснодара» и наставник «Браги» Артур Жорже.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под руководством испанца стала бронзовым призером чемпионата России. После 21 тура нынешнего первенства страны клуб находится на шестой позиции.

