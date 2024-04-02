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18:15, 2 апреля 2024Спорт

Аршавин назвал единственного кандидата на пост тренера «Спартака»

Андрей Аршавин назвал единственным кандидатом на пост тренера «Спартака» Карпина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал единственного кандидата на пост главного тренера московского «Спартака». Его слова приводит «Рейтинг букмекеров».

Аршавин заявил, что с должностью справится тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин. Он добавил, что испанского специалиста Гильермо Абаскаля уволят из «Спартака» по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что решение об отставке Абаскаля уже принято. В качестве претендентов на пост называются бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, Владимир Ивич из «Краснодара» и наставник «Браги» Артур Жорже.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под руководством испанца стала бронзовым призером чемпионата России. После 21 тура нынешнего первенства страны клуб находится на шестой позиции.

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      Анастасия Борисова
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