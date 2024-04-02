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19:35, 2 апреля 2024Спорт

«Динамо» вышло в следующий этап Кубка России

«Динамо» победило «СКА-Хабаровск» и вышло в полуфинал Кубка России Пути Регионов

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Московское «Динамо» вышло в первый этап полуфинала Кубка России Пути Регионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинале команда оказалась сильнее «СКА-Хабаровска». Встреча прошла на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге и завершилась победой москвичей со счетом 2:1. На 12-й минуте счет открыл нападающий Вячеслав Грулев. На 69-й минуте счет сравнял форвард СКА Альбек Гонгапшев. Через пять минут окончательный счет установил защитник Фабиан Бальбуэна.

В 1/2 финала «Динамо» встретится с одним из проигравших в 1/4 финала Пути РПЛ. Соперник определится позднее.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Динамо» располагается на третьем месте, набрав 38 очков в 21 матче. «СКА-Хабаровск» в Первой лиге занимает десятое место, имея 31 очко в 24 встречах.

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      Анастасия Борисова
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