Эксперт назвал вид спорта для профилактики болезни Альцгеймера

Инструктор Антонов посоветовал плавать для профилактики болезни Альцгеймера

Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины Кирилл Антонов рассказал о пользе плавания для взрослых. Его слова приводят «Известия».

Антонов заявил, что этим видом спорта лучше начинать заниматься в раннем возрасте, однако взрослым также можно обучиться. Он назвал плавание полезным для нервной системы и профилактики болезни Альцгеймера.

«Помимо того, это не только полезный, но и жизненно необходимый навык, который может помочь вам или вашим близким в экстренных ситуациях», — объяснил специалист. Антонов посоветовал учиться плавать с инструктором в неглубоком бассейне, где ногами можно достать до дня.

Ранее блогеры-бодибилдеры Брэндон и Хадсон Уайт также рекомендовали уделить внимание плаванию, так как оно может быть необходимо для спасения в экстренной ситуации. Для прокачки навыка они предложили комбинировать различные виды плавания.