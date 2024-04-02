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14:44, 2 апреля 2024Спорт

Эксперт назвал вид спорта для профилактики болезни Альцгеймера

Инструктор Антонов посоветовал плавать для профилактики болезни Альцгеймера

Фото: Unsplash

Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины Кирилл Антонов рассказал о пользе плавания для взрослых. Его слова приводят «Известия».

Антонов заявил, что этим видом спорта лучше начинать заниматься в раннем возрасте, однако взрослым также можно обучиться. Он назвал плавание полезным для нервной системы и профилактики болезни Альцгеймера.

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«Помимо того, это не только полезный, но и жизненно необходимый навык, который может помочь вам или вашим близким в экстренных ситуациях», — объяснил специалист. Антонов посоветовал учиться плавать с инструктором в неглубоком бассейне, где ногами можно достать до дня.

Ранее блогеры-бодибилдеры Брэндон и Хадсон Уайт также рекомендовали уделить внимание плаванию, так как оно может быть необходимо для спасения в экстренной ситуации. Для прокачки навыка они предложили комбинировать различные виды плавания.

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      Дарья Коршунова
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