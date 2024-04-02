Финская полиция начала расследовать убийство при стрельбе в школе

Финская полиция расследует одно убийство и два покушения при стрельбе в школе

Финская полиция начала расследовать дело об убийстве одного ребенка и покушении на жизнь двух детей во время стрельбы в школе в Вантаа. Об этом сообщает РИА Новости.

Подозреваемый после допроса будет передан в социальную службу, так как в силу возраста его не могут поместить в тюрьму.

По имеющимся данным, подозреваемый открыл стрельбу в образовательном учреждении с помощью оружия, принадлежащего его близкому родственнику.

2 апреля в школе Виертола в Вантаа несовершеннолетний открыл стрельбу. Полиция Финляндии сообщила о трех пострадавших в ходе нападения.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что глубокого шокирован сценами стрельбы в школе в Вантаа. Он выразил соболезнования родственникам пострадавших, а также пообещал внимательно следить за ситуацией.