Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:52, 2 апреля 2024Силовые структуры

В российском регионе инвалид-колясочник ударил ножом жену и сел на 3,5 года

Суд в Брянской области дал 3,5 года инвалиду-колясочнику, ударившему ножом жену

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Выгоничский районный суд Брянской области приговорил к 3,5 года лишения свободы 69-летнего инвалида-колясочника, ударившего ножом жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»). Его отправят в исправительную колонию строгого режима. Он ранее уже был судим, отметили в пресс-службе.

Суд установил, что во время ссоры с супругой на кухне мужчина подъехал к ней на инвалидной коляске и нанес один целенаправленный удар ножом в грудь. Женщине была оказана своевременная медицинская помощь.

Подсудимый признал свою вину.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Карты «Мир» перестанут работать в Киргизии. Как будут решать проблему с платежами россиян?

      Кейт Миддлтон вынудили признаться, что у нее рак. Чем она больна на самом деле и почему ее болезнь тщательно скрывали?

      Россиянка отсудила сотни тысяч рублей за скользкий двор

      Названы предупреждающие о проблемах в отношениях сигналы

      Доминатрикс заставила клиентов пожертвовать деньги больным детям

      Звезда «Приключений Электроника» чуть не попал в плен к украинцам

      Астраханский газоперерабатывающий завод остановил производство бензина

      В США оценили возможность войны России и НАТО

      «Калашников» представит модернизированный СКАТ 350 на выставке

      В российском регионе инвалид-колясочник ударил ножом жену и сел на 3,5 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше