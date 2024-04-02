В российском регионе инвалид-колясочник ударил ножом жену и сел на 3,5 года

Суд в Брянской области дал 3,5 года инвалиду-колясочнику, ударившему ножом жену

Выгоничский районный суд Брянской области приговорил к 3,5 года лишения свободы 69-летнего инвалида-колясочника, ударившего ножом жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»). Его отправят в исправительную колонию строгого режима. Он ранее уже был судим, отметили в пресс-службе.

Суд установил, что во время ссоры с супругой на кухне мужчина подъехал к ней на инвалидной коляске и нанес один целенаправленный удар ножом в грудь. Женщине была оказана своевременная медицинская помощь.

Подсудимый признал свою вину.