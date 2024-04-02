«Калашников» впервые представит титановый «Барс-Л»

«Калашников» впервые представит титановый шлем «Барс-Л» на «Экспотехностраже»

Предприятие «НИИ стали» (входит в концерн «Калашников») впервые представит титановый бронешлем «Барс-Л» на выставке «Экспотехностраж. День передовых технологий» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в концерне.

Отмечается, что по площади защиты и внешнему обвесу изделие соответствует шлему «Эльбрус-Т», однако «Барс-Л» отличается по форме и защитным характеристикам. «Стремясь максимально снизить вес и упростить технологию штамповки высокопрочного титана, разработчики "Эльбруса" минимизировали толщину титановой оболочки и сделали ее составной из нескольких частей, соединенных сваркой», — говорится в сообщении. Поэтому «Эльбрус-Т» отличается низкой противоосколочной стойкостью.

«Барс-Л» соответствует классу противопульной защиты Бр2+, который обеспечивает стойкость к поражению автоматной пулей с определенной дистанции. Также он выдерживает попадание осколков, летящих со скоростью 700-720 метров в секунду. В концерне отметили, что стойкость шлема к попаданию осколков естественного дробления еще выше.

В мае 2023 года стало известно, что «НИИ стали» запустило серийное производство титановых бронешлемов «Эльбрус-Т». Титановый шлем отличается от полностью композиционных изделий более высокой стойкостью к осколкам, которые образуют гранатометные выстрелы, мины, ручные гранаты и осколочно-фугасные снаряды.