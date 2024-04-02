Казахстан опроверг причастность к атакам на Татарстан

МО Казахстана опровергло причастность к атакам на Татарстан

Минобороны Казахстана опровергло в Telegram утверждения, что атаковавшие Республику Татарстан беспилотники были запущены с территории страны.

В оборонном ведомстве отметили, что в некоторых Telegram-каналах распространяется информация о том, что атаковавшие республику беспилотники якобы были запущены с территории Казахстана, подчеркнув, что это не соответствует действительности.

«Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации», — подчеркивается в сообщении.

Утром 2 апреля беспилотники впервые с начала специальной военной операции атаковали территорию Татарстана. Три дрона ударили по территории предприятий в Елабуге и Нижнекамске. Один атаковал завод, еще два упали на общежитие политехнического колледжа.

В результате удара по общежитию пострадали 12 человек, все они — студенты «Алабуга политех».

Журналисты, обсуждая точку запуска беспилотников, обратили внимание на тот факт, что до границы с Украиной более 1000 километров, а до Казахстана — 500.