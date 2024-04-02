В России выдвинули версии о точке запуска атаковавшего Татарстан беспилотника. Как и откуда он мог нанести удар?

Военкор Сладков: БПЛА, атаковавший Татарстан, был замаскирован недалеко от НПЗ

Дрон-камикадзе, атаковавший Татарстан, мог быть замаскирован в «спящем состоянии» неподалеку от нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Нижнекамске, предположил военный корреспондент Александр Сладков. Привести в действие его могли дистанционно направленным сигналом.

Как и другой журналист, Дмитрий Смирнов, отметивший, что до границы с Украиной более 1000 километров, а до Казахстана — 500, Сладков указал на большое расстояние между городом и республикой.

«Это запланированный ранее удар. Коптер-камикадзе с боевым зарядом был замаскирован в радиусе действий, недалеко от НПЗ. Получил сигнал, взлетел и ударил. Время дежурства 12 суток, сигнал подается дистанционно, хоть из космоса. Эта штука не новая», — заявил военкор.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

По его словам, подобный дистанционный способ атаки применялся в годы Великой Отечественной войны, в частности, когда фашистские солдаты оставили минные поля, управляемые из Гамбурга, перед сдачей в плен в Сталинграде в 1943 году.

Украинские ДРГ оставляют такие заряженные БЛА при заходе в Россию. Удар бывает отсрочен. Нашим спецслужбам порой удается предупредить такие налеты. Это очень сложная работа Александр Сладков военный корреспондент

Атаку мог совершить украинский БПЛА UJ-22 Airborne

По данным Telegram-канала Mash, атаковать НПЗ в Татарстане мог беспилотный летательный аппарат (БПЛА) UJ-22 Airborne самолетного типа, разработанный украинской компанией Ukrjet. «На борту не менее 20 килограммов взрывчатки, размах крыльев — 4,6 метра, дальность полета — до 800 километров», — говорится в публикации.

Беспилотники данной модели Вооруженные силы Украины (ВСУ) эксплуатируют с 2020 года.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, территорию предприятий атаковали беспилотники самолетного типа, которые выглядят как легкомоторный самолет и обладают хорошими аэродинамическими качествами.

Эксперт обратил внимание на то, что беспилотник, попавший на видео в особой экономической зоне «Алабуга», планировал, предположив, что его целью могла быть производственная площадка Нижнекамского НПЗ, однако он упал раньше. По мнению специалиста, по нему отработал комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), лишив связи с оператором.

Фото: Leah Millis / Reuters

«Сейчас я уже отмечаю тенденцию, что такие беспилотники делаются с умыслом, что если прерывается связь, то взводится его боекомплект, то есть та взрывчатка, которую он тащит. Когда они раньше падали, мы могли изучать их обломки, теперь они падают и взрываются — вот такая особенность», — поделился эксперт.

Леонков отметил, что зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) не могут работать по беспилотнику в случае, если он появляется близко к городской застройке, так как осколки полетят на землю. В таких случаях по ним работают комплексами РЭБ.

Украина впервые с начала СВО атаковала Татарстан

Утром 2 апреля беспилотники впервые с начала специальной военной операции (СВО) атаковали территорию Татарстана. Три дрона ударили по территории предприятий в Елабуге и Нижнекамске. Один атаковал завод, еще два упали на общежитие политехнического колледжа.

В результате удара по общежитию пострадали 12 человек, все они — студенты «Алабуга политех».