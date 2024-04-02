Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:42, 2 апреля 2024Россия

В России выдвинули новую версию о месте пуска атаковавшего Татарстан БПЛА

Военкор Сладков: дрон-камикадзе был замаскирован недалеко от НПЗ в Татарстане

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Атаковавший Татарстан дрон-камикадзе мог быть замаскирован в «спящем состоянии» неподалеку от нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Нижнекамске и приведен в действие дистанционно направленным сигналом. Эту новую версию атаки на российский регион выдвинул в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

Как и другой журналист, Дмитрий Смирнов, отметивший, что до границы с Украиной более 1000 километров, а до Казахстана всего 500 — Сладков обратил внимание на слишком большое расстояние между Нижнекамском и Украиной, однако предположил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был спрятан еще ближе.

Он добавил, что подобный дистанционный способ атаки применялся еще в годы Великой Отечественной войны, а сейчас механизм можно приводить действие даже со спутника.

Материалы по теме:
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
18 марта 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024

«Украинские ДРГ оставляют такие заряженные БЛА при заходе в Россию. Удар бывает отсрочен. Нашим спецслужбам порой удается предупредить такие налеты. Это очень сложная работа», — рассказал журналист.

Ранее сегодня, 2 апреля, с дрона были атакованы другие российские объекты и населенные пункты — нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске и общежитие особой экономической зоны «Алабуга».

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сообщила о попытке ввезти в Россию крупную партию взрывчатки. 27 самодельных бомб были спрятаны в иконы

      Гарик Харламов появится в «Простоквашино»

      Спасшему сотни людей в «Крокусе» школьнику выдали грант на обучение в вузе

      В России шестилетнюю девочку засосало в канализацию

      Федотов прокомментировал дебют в НХЛ

      Разведка Нидерландов расследует дело о якобы финансировании политиков Россией

      В Госдуме назвали способ прекратить «беспредел с беспилотниками»

      Пострадавшие от теракта попросили возбудить дело против владельцев «Крокуса»

      100-летняя женщина назвала единственного партнера секретом долгой жизни

      Из-за удара Израиля по Газе погибли сотрудники гуманитарной организации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше