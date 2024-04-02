В России выдвинули новую версию о месте пуска атаковавшего Татарстан БПЛА

Военкор Сладков: дрон-камикадзе был замаскирован недалеко от НПЗ в Татарстане

Атаковавший Татарстан дрон-камикадзе мог быть замаскирован в «спящем состоянии» неподалеку от нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Нижнекамске и приведен в действие дистанционно направленным сигналом. Эту новую версию атаки на российский регион выдвинул в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

Как и другой журналист, Дмитрий Смирнов, отметивший, что до границы с Украиной более 1000 километров, а до Казахстана всего 500 — Сладков обратил внимание на слишком большое расстояние между Нижнекамском и Украиной, однако предположил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был спрятан еще ближе.

Он добавил, что подобный дистанционный способ атаки применялся еще в годы Великой Отечественной войны, а сейчас механизм можно приводить действие даже со спутника.

«Украинские ДРГ оставляют такие заряженные БЛА при заходе в Россию. Удар бывает отсрочен. Нашим спецслужбам порой удается предупредить такие налеты. Это очень сложная работа», — рассказал журналист.

Ранее сегодня, 2 апреля, с дрона были атакованы другие российские объекты и населенные пункты — нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске и общежитие особой экономической зоны «Алабуга».