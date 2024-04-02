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23:02, 2 апреля 2024Бывший СССР

Обвиненному в госизмене депутату Рады продлили арест

Обвиненному в госизмене депутату Рады Дубинскому продлили арест на месяц
Александр Дубинский

Александр Дубинский. Фото: РИА Новости

Депутату Верховной Рады Украины Александру Дубинскому, обвиняемому в государственной измене, продлили арест. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Мера пресечения народному избраннику в виде заключения под стражу продлена еще на один месяц.

В ноябре 2023 года Дубинскому предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины. До этого Печерский районный суд Киева отправил его под круглосуточный домашний арест в связи с подозрением в незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу.

Сам депутат заявил, что дело против него полностью сфабриковано руководством Украины и является местью президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака за критику.

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      Марина Совина
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