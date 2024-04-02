Пластический хирург перечислил предполагаемые операции Аллы Пугачевой

Пластический хирург Иван Володченков перечислил предполагаемые операции российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Соответствующий материал публикует KP.RU.

Член российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов заявил, что Примадонна неоднократно омолаживала лоб, брови, височную зону, веки, среднюю и нижнюю трети лица, а также шею. «Каждая повторная подтяжка дает окончательный результат хуже, чем предыдущая, потому что постоянно нарастает фиброзная ткань, то есть рубцовая ткань внутри мягких тканей», — подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание на мимическую активность исполнительницы. По его словам, губы звезды двигаются несимметрично, потому что были задеты щечные ветви лицевого нерва или пошли атрофические изменения упомянутой зоны.

Кроме того, специалист уточнил, что у Пугачевой искривлена линия нижней челюсти. «Искривлена, потому что проходит глобальный фиброз внутри мягких тканей лица. И сделать классическую четкую линию нижней челюсти не представляется возможным у пациентов, у которых было три и более подтяжки лица», — пояснил Володченков.

Доктор отметил деформированную ушную раковину, которая является признаком минимум трех подтяжек лица. Помимо этого, хирург рассказал о разном размере глаз знаменитости.

Скорее всего, было минимум две, а то и три круговые блефаропластики. Если подытожить, то я бы рекомендовал таким пациентам вовремя остановиться с пластикой, потому как каждая последующая операция будет лишь ухудшать внешний вид. Замечательного результата по омоложению на 10-15 лет уже не будет Иван Володченков хирург

В августе российский хирург перечислил возможные пластические операции Мадонны. По предположениям врача, 65-летняя знаменитость подвергалась нескольким хирургическим вмешательствам для улучшения внешности.