Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:21, 2 апреля 2024Ценности

Пластический хирург перечислил предполагаемые операции Аллы Пугачевой

Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Александр Натрускин / Reuters

Пластический хирург Иван Володченков перечислил предполагаемые операции российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Соответствующий материал публикует KP.RU.

Член российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов заявил, что Примадонна неоднократно омолаживала лоб, брови, височную зону, веки, среднюю и нижнюю трети лица, а также шею. «Каждая повторная подтяжка дает окончательный результат хуже, чем предыдущая, потому что постоянно нарастает фиброзная ткань, то есть рубцовая ткань внутри мягких тканей», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
Древний мир Кому нужны постаревшие женщины
Древний мирКому нужны постаревшие женщины
14 мая 2018
«Мужчин среди пациентов все больше и больше» Врач-косметолог Ольга Мороз знает, как истинному джентльмену сохранить лицо
«Мужчин среди пациентов все больше и больше»Врач-косметолог Ольга Мороз знает, как истинному джентльмену сохранить лицо
25 сентября 2018

Эксперт обратил внимание на мимическую активность исполнительницы. По его словам, губы звезды двигаются несимметрично, потому что были задеты щечные ветви лицевого нерва или пошли атрофические изменения упомянутой зоны.

Кроме того, специалист уточнил, что у Пугачевой искривлена линия нижней челюсти. «Искривлена, потому что проходит глобальный фиброз внутри мягких тканей лица. И сделать классическую четкую линию нижней челюсти не представляется возможным у пациентов, у которых было три и более подтяжки лица», — пояснил Володченков.

Доктор отметил деформированную ушную раковину, которая является признаком минимум трех подтяжек лица. Помимо этого, хирург рассказал о разном размере глаз знаменитости.

Скорее всего, было минимум две, а то и три круговые блефаропластики. Если подытожить, то я бы рекомендовал таким пациентам вовремя остановиться с пластикой, потому как каждая последующая операция будет лишь ухудшать внешний вид. Замечательного результата по омоложению на 10-15 лет уже не будет

Иван Володченковхирург

В августе российский хирург перечислил возможные пластические операции Мадонны. По предположениям врача, 65-летняя знаменитость подвергалась нескольким хирургическим вмешательствам для улучшения внешности.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Украина применила против России беспилотники с боевым ИИ. В чем их особенность?

      Песков заявил об отсутствии информации по участию талибов в форуме в Казани

      Военкор рассказал об ударе по центру подготовки морпехов ВСУ

      В ЛНР против директора ЖКХ возбудили дело из-за взятки

      Пластический хирург перечислил предполагаемые операции Аллы Пугачевой

      Полуголый россиянин подрался в отеле Пхукета, атаковал полицию и попал на видео

      Захарова рассказала о нежелании шведов «вляпываться» в НАТО

      Россиянам назвали способ не платить налог за дачный туалет

      Гарик Харламов появится в «Простоквашино»

      Спасшему сотни людей в «Крокусе» школьнику выдали грант на обучение в вузе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше