Путин призвал сотрудников МВД работать в близких к военному времени условиях

Путин: сотрудники МВД должны работать в близких к военному времени условиях

Сотрудникам МВД необходимо обеспечить нормальную жизнь для граждан, но сами они должны работать в близких к военному времени условиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии министерства, передает РИА Новости.

«Я думаю, что для людей, которые сидят в этом зале, для людей в погонах это абсолютно очевидные вещи», — отметил глава государства на расширенном заседании.

Ранее Путин заявил, что в России на 30 процентов выросло число IТ-преступлений. Всего совершено 680 тысяч таких преступлений. Они нанесли ущерб на 156 миллиардов рублей. Президент призвал силовиков серьезно усовершенствовать методы борьбы с преступностью, использующей современные технологии, и работать на опережение.

Кроме того, Путин назвал среди приоритетов в работе МВД борьбу с экстремизмом и незаконной миграцией, а также охрану общественного порядка. По его словам, криминальные синдикаты, действующие в стране, являются трансграничными и сотрудничают с иностранными спецслужбами и эмиссарами международных радикальных группировок.