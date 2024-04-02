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10:45, 2 апреля 2024Силовые структуры

Родившую в СИЗО блогершу Битмаму оставили под стражей

Мосгорсуд оставил под стражей блогершу Битмаму, родившую в СИЗО

Фото: @bitmama888

Московский городской суд оставил без удовлетворения жалобу адвокатов 28-летней Валерии Федякиной, более известной как Битмама. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Апелляция была подана на постановление о продлении срока содержания под стражей. 12 марта Замоскворецкий районный суд Москвы продлил блогерше арест до 15 июня.

Битмаму подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, женщина выводила за рубеж наличные, обменивая их на криптовалюту. Известно, что по одному эпизоду ущерб составляет около 7 миллиардов рублей. 27 декабря 2023 года фигурантка родила в спецроддоме, однако через три дня ее увезли обратно в СИЗО. Ребенок был оставлен врачам. 11 января его вернули матери и предоставили им отдельную камеру, оборудованную для безопасной жизни новорожденного.

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      Екатерина Кашурникова
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