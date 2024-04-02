Сжегшего российский паспорт певца Шарлота оставили под арестом

Суд в Самаре продлил арест сжегшему паспорт России певцу Шарлоту до 23 апреля

Кировский районный суд Самары оставил под арестом певца и блогера Эдуарда Шарлота, который публично сжег паспорт гражданина России и разорвал портрет главы государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Шарлоту продлили содержание под стражей до 23 апреля. Как уточнил отец блогера агентству, арестованный уже прошел психолого-психиатрическую экспертизу в Саратове и был доставлен обратно в Самару. Ее результаты пока неизвестны.

В начале февраля мужчина сообщал, что Шарлота будут обследовать не меньше месяца.

Блогер обвиняется в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Ранее он уже извинился за свои действия перед президентом России Владимиром Путиным и написал покаянное письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.