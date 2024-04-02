В Белоруссии начались учения с участием территориальной обороны

Замглавы ГШ Белоруссии Стрешинский сообщил о совместных учениях ВС и теробороны

Вооруженные силы (ВС) Белоруссии начали совместные учения с подразделениями территориальной обороны, сообщил заместитель начальника Генерального штаба (ГШ) республики Дмитрий Стрешинский. Сообщение опубликовано на сайте Министерства обороны Белоруссии.

Стрешинский сообщил о командно-штабных учениях с участием сил теробороны Гомельской и Гродненской областей. Также планируется отработка совместных действий с воинскими частями.

«Проверочные мероприятия территориальной обороны будут продолжаться во всех областях», — заявил замглавы ГШ Белоруссии. Кроме того, взаимодействию с частями территориальной обороны планируется обучить органы исполнительной власти.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке страны к войне. Он подчеркнул, что в Белоруссии ведется проверка боеготовности войск, а в подразделения поступают новые образцы техники.