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15:40, 2 апреля 2024Бывший СССР

В Белоруссии начались учения с участием территориальной обороны

Замглавы ГШ Белоруссии Стрешинский сообщил о совместных учениях ВС и теробороны
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Белоруссии начали совместные учения с подразделениями территориальной обороны, сообщил заместитель начальника Генерального штаба (ГШ) республики Дмитрий Стрешинский. Сообщение опубликовано на сайте Министерства обороны Белоруссии.

Стрешинский сообщил о командно-штабных учениях с участием сил теробороны Гомельской и Гродненской областей. Также планируется отработка совместных действий с воинскими частями.

«Проверочные мероприятия территориальной обороны будут продолжаться во всех областях», — заявил замглавы ГШ Белоруссии. Кроме того, взаимодействию с частями территориальной обороны планируется обучить органы исполнительной власти.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке страны к войне. Он подчеркнул, что в Белоруссии ведется проверка боеготовности войск, а в подразделения поступают новые образцы техники.

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      Юрий Леонов
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