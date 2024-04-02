В Госдуме отреагировали на просьбу МОК к украинцам следить за россиянами

Депутат Свищев назвал провокацией просьбу МОК к украинцам следить за россиянами

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на просьбу Международного олимпийского комитета (МОК) к украинцам следить за высказываниями россиян. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Свищев назвал провокацией заявление главы МОК Томаса Баха и посчитал подобные призывы недопустимыми. «Это точно уровень президента? Нет, конечно. Этим могут заниматься спецслужбы», — заявил он.

Ранее Бах рассказал о создании специальной комиссии, которая следит за заявлениями российских спортсменов в СМИ и интернете. В том числе этим занимается украинская сторона.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.