В Госдуме оценили просьбу МОК к украинцам следить за россиянами

Светлана Журова назвала ужасной слежку украинцев за россиянами по просьбе МОК

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила просьбу Международного олимпийского комитета (МОК) к украинцам следить за высказываниями россиян. Ее слова приводит ТАСС.

Журова назвала ужасным призыв МОК к слежке спортсменов друг за другом. «Это их ценности, мы этого не понимаем, а у них это в целом норма», — отметила она.

По ее словам, в итоге российских атлетов могут не допустить к Олимпийским играм из-за лайка под ее постом в социальных сетях о победе ребенка. «Они могут увидеть этот лайк, когда спортсмен приедет на Олимпиаду, но вряд ли те, кто едет сейчас на Олимпиаду, будут мне лайки ставить», — добавила Журова.

Ранее глава МОК Томас Бах рассказал о создании специальной комиссии, которая следит за заявлениями российских спортсменов в СМИ и интернете. В том числе этим занимается украинская сторона.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.