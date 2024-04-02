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12:04, 2 апреля 2024Спорт

В Госдуме оценили просьбу МОК к украинцам следить за россиянами

Светлана Журова назвала ужасной слежку украинцев за россиянами по просьбе МОК

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила просьбу Международного олимпийского комитета (МОК) к украинцам следить за высказываниями россиян. Ее слова приводит ТАСС.

Журова назвала ужасным призыв МОК к слежке спортсменов друг за другом. «Это их ценности, мы этого не понимаем, а у них это в целом норма», — отметила она.

По ее словам, в итоге российских атлетов могут не допустить к Олимпийским играм из-за лайка под ее постом в социальных сетях о победе ребенка. «Они могут увидеть этот лайк, когда спортсмен приедет на Олимпиаду, но вряд ли те, кто едет сейчас на Олимпиаду, будут мне лайки ставить», — добавила Журова.

Ранее глава МОК Томас Бах рассказал о создании специальной комиссии, которая следит за заявлениями российских спортсменов в СМИ и интернете. В том числе этим занимается украинская сторона.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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