В Госдуме оценили просьбу МОК к украинцам следить за россиянами
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила просьбу Международного олимпийского комитета (МОК) к украинцам следить за высказываниями россиян. Ее слова приводит ТАСС.
Журова назвала ужасным призыв МОК к слежке спортсменов друг за другом. «Это их ценности, мы этого не понимаем, а у них это в целом норма», — отметила она.
По ее словам, в итоге российских атлетов могут не допустить к Олимпийским играм из-за лайка под ее постом в социальных сетях о победе ребенка. «Они могут увидеть этот лайк, когда спортсмен приедет на Олимпиаду, но вряд ли те, кто едет сейчас на Олимпиаду, будут мне лайки ставить», — добавила Журова.
Ранее глава МОК Томас Бах рассказал о создании специальной комиссии, которая следит за заявлениями российских спортсменов в СМИ и интернете. В том числе этим занимается украинская сторона.
В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.