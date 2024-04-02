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20:21, 2 апреля 2024Ценности

Врач перечислила российских звезд с неестественными зубами

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Врач-стоматолог Диана Левчук перечислила российских звезд с неестественными зубами. Соответствующий комментарий приводят «Страсти».

В первую очередь специалистка внесла в список актера и телеведущего Дмитрия Нагиева с резцами ненатуральной формы и цвета. «Сегодня в стоматологии зубы, похожие на подушечки "Орбит" — это моветон. Они были популярны в начале 2000-х. Скорее всего, именно тогда Дмитрий и сделал тотальное протезирование», — пояснила она.

Помимо этого, Левчук также назвала блогершу Анастасию Ивлеееву, которая, по ее словам, не раз проходила тотальное протезирование винирами. Также доктор предположила, что звезда могла установить коронки. «Последняя версия ее улыбки уже выглядит натурально, зубы очень белые, присутствуют прозрачность на краях и микро-макрорельеф. Это говорит о том, что выбор стоматолога был более обдуманный», — подчеркнула Левчук.

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Эксперт также рассказала о состоянии улыбки певицы Надежды Бабкиной, у которой до вмешательства была десневая улыбка, тремы, микродения, диастема и проблема эмали.

«Сейчас у нее новая улыбка, более аккуратная, коронки керамические или циркон. Новая улыбка получилась более гармоничной и эстетичной, но от яркости в пользу естественности Надежда явно не захотела отказываться», — подытожила Левчук.

В январе внешность Канье Уэста после установки титановых протезов на зубы смутила фанатов. Папарацци запечатлели исполнителя после процедуры в компании своей жены Бьянки Цензори и комика Криса Рока.

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      Екатерина Ештокина
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