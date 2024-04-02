Врач раскрыла изменившие внешность Варнавы вмешательства

Врач-косметолог и дерматовенеролог Оксана Баланова раскрыла вмешательства, которые изменили внешность российской актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы. Соответствующий комментарий публикует «Страсти».

Специалистка проанализировала внешний вид 39-летней звезды и пришла к выводу, что за последние годы она прибегала к ринопластике, удалению комков Биша и операции по изменению цвета глаз.

Кроме того, Баланова также заявила, что над лицом Варнавы поработали косметологи. По ее словам, артистка делала контурную пластику Full Face, которая заполняет проблемные зоны филлерами. «Благодаря этой процедуре у знаменитости появились высокие скулы, подбородок стал более выразительным, пропорции лица — гармоничными», — пояснила доктор.

Среди прочего, эксперт подчеркнула, что телезвезда заметно увеличила объем губ с помощью гиалуроновой кислоты. «Лоб артистки выглядит таким гладким и неподвижным благодаря инъекциям ботокса», — уточнила косметолог.

В заключение Баланова заявила, что Варнава делает процедуры, улучшающие качество кожи, такие как биоревитализация или лазерные методики, например, фотоомоложение, способное убирать пигментные пятна и расширенные сосуды.

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