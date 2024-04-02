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17:23, 2 апреля 2024Забота о себе

Врач развеяла миф о необходимости подсчета калорий

Фото: Unsplash

Главный секрет успешного похудения — работа с пищевыми привычками и формирование меню из качественных продуктов, рассказала эндокринолог Юлия Атаманова. Миф о необходимости считать калории врач развеяла в комментарии для aif.ru.

Врач объяснила, что при подсчете калорий легко ошибиться, так как указанная на упаковке продуктов калорийность может быть больше или меньше реальной на 20 процентов. К тому же калорийность зависит от способа приготовления продукта. В пример эндокринолог привела картофель: горячий вареный картофель имеет большую калорийность, чем охлажденный.

«Также не стоит забывать про состав микрофлоры кишечника и даже его длину. Люди с более длинным кишечником усваивают больше калорий, следовательно, активнее набирают вес», — предупредила специалистка.

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Также Атаманова отметила, что подсчет калорий трудно вести постоянно. По ее мнению, выяснять, сколько калорий в съеденной в ресторане пасте, — утомительное занятие. В то же время при зацикливании на количестве калорий худеющий человек упускает из виду качество продуктов. Это, в свою очередь, чревато развитием дефицитов полезных микроэлементов и витаминов.

Эндокринолог призвала не подсчитывать каждую калорию, а во всем придерживаться меры, а также работать над пищевыми привычками. «Но иногда смотреть на калорийность некоторых продуктов все же стоит. Например, в протеиновом батончике из отдела "Здоровое питание" может быть столько же калорий, сколько в обычной шоколадке», — подытожила Атаманова.

Ранее эндокринолог Диляра Лебедева подсказала рецепт простого и вкусного завтрака для худеющих. Для омлета и тоста с авокадо, по ее словам, понадобятся одно яйцо, пара ломтиков сыра, бездрожжевой хлеб, спелое авокадо, листья зелени, семечки и орешки.

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      Вера Владзиевская
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