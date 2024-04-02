Зеленского назвали лидером террористической группировки

Ганчев назвал Зеленского главарем террористической группировки

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев назвал президента Украины Владимира Зеленского лидером террористической группировки. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что речи о легитимности украинского президента не идет, когда у страны нет суверенитета. «А что касается Зеленского, я и до истечения сроков его полномочий не считал его президентом. Он для меня — главарь террористической группировки», — сказал Ганчев.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский станет нелегитимным самозванцем после 20 мая, когда истечет срок действия его полномочий. По словам бывшего политика, выпущенные украинским лидером нормативно-правовые акты после указанной даты не будут иметь законной силы. В Конституции Украины указано, что срок полномочий президента — пять лет, добавил Азаров.