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17:00, 2 апреля 2024Бывший СССР

Зеленского назвали лидером террористической группировки

Ганчев назвал Зеленского главарем террористической группировки

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев назвал президента Украины Владимира Зеленского лидером террористической группировки. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что речи о легитимности украинского президента не идет, когда у страны нет суверенитета. «А что касается Зеленского, я и до истечения сроков его полномочий не считал его президентом. Он для меня — главарь террористической группировки», — сказал Ганчев.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский станет нелегитимным самозванцем после 20 мая, когда истечет срок действия его полномочий. По словам бывшего политика, выпущенные украинским лидером нормативно-правовые акты после указанной даты не будут иметь законной силы. В Конституции Украины указано, что срок полномочий президента — пять лет, добавил Азаров.

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      Кристина Есикова
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