Бывшего тренера киевского «Динамо» избили в Польше

Бывшего тренера киевского «Динамо» Хацкевича избили на тренировке в Польше

Бывшего тренера киевского «Динамо» Александра Хацкевича, который в настоящее время возглавляет «Заглембе» из города Сосновец, избили в Польше. Об этом стало известно Meczyki.

Сообщается, что группа хулиганов вторглась на тренировку клуба в среду, 3 апреля. В команде подтвердили, что белорусского специалиста ударили по лицу, а также нанесли ему несколько ударов ногами.

В последнем матче второго по силе дивизиона чемпионата Польши «Заглембе» на своем поле уступил «Катовице» со счетом 0:4. Хацкевич возложил ответственность за результат на игроков. После этого в команде задумались о смене тренера, которая, как ожидается, произойдет через 2,5 месяца.

Хацкевич возглавил «Заглембе» в январе 2024-го. Ранее он также работал в кипрской «Кармиотиссе», волгоградском «Роторе» и киевском «Динамо». Кроме того, он тренировал сборные Украины и Белоруссии.