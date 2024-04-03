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15:18, 3 апреля 2024Спорт

Бывшего тренера киевского «Динамо» избили в Польше

Бывшего тренера киевского «Динамо» Хацкевича избили на тренировке в Польше
Александр Хацкевич. Архивное фото

Александр Хацкевич. Архивное фото . Фото: Matthew Childs / Reuters

Бывшего тренера киевского «Динамо» Александра Хацкевича, который в настоящее время возглавляет «Заглембе» из города Сосновец, избили в Польше. Об этом стало известно Meczyki.

Сообщается, что группа хулиганов вторглась на тренировку клуба в среду, 3 апреля. В команде подтвердили, что белорусского специалиста ударили по лицу, а также нанесли ему несколько ударов ногами.

В последнем матче второго по силе дивизиона чемпионата Польши «Заглембе» на своем поле уступил «Катовице» со счетом 0:4. Хацкевич возложил ответственность за результат на игроков. После этого в команде задумались о смене тренера, которая, как ожидается, произойдет через 2,5 месяца.

Хацкевич возглавил «Заглембе» в январе 2024-го. Ранее он также работал в кипрской «Кармиотиссе», волгоградском «Роторе» и киевском «Динамо». Кроме того, он тренировал сборные Украины и Белоруссии.

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      Дарья Коршунова
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