Названы снижающие воспаление в организме продукты

Диетолог Бест призвала есть больше фруктов для снижения воспаления в организме

Разнообразие богатых минералами, клетчаткой и антиоксидантами фруктов в рационе — самый приятный способ уменьшить уровень хронического воспаления в организме, рассказала диетолог Триста Бест. Ее слова приводит издание Eat This, Not That!.

По словам специалистки, воспаление — естественная реакция иммунной системы, однако хроническое воспаление может привести к болезням сердца, сахарному диабету второго типа и даже раку. Чтобы минимизировать риски, она призвала есть как можно больше фруктов и ягод. Бест назвала снижающими воспаление в организме продуктами чернику, клубнику, малину и ежевику. Они богаты антиоксидантами, флавоноидами, витамином С.

По словам диетолога, обязательно стоит включить в рацион ананас. Этот тропический фрукт содержит вещество бромелайн — фермент с мощными противовоспалительными свойствами, который помогает уменьшить отеки. Также ананас — источник витамина С, укрепляющего иммунитет, добавила специалистка.

Регулярное употребление ананаса или его сока облегчает воспаление, особенно при артрите, и улучшает работу пищеварительной системы

Триста Бест диетолог

Помогает уменьшить воспаление и авокадо, богатое мононенасыщенными жирами и витамином Е, продолжила Бест. К тому же этот продукт помогает регулировать уровень сахара в крови и благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Отличным источником витамина С, по словам Бест, являются апельсины и другие цитрусовые: прием всего 500 миллиграммов витамина С два раза в день поможет уменьшить воспаление и укрепить иммунную систему. Также она рекомендовала есть больше вишни и яблок, поскольку они богаты антиоксидантами, облегчающими симптомы артрита и подагры и улучшающими пищеварение. «Яблоки — источник кверцетина — флавоноида с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами», — добавила диетолог.

