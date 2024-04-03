Аналитик рассказал о судьбе банковского карточного туризма

Аналитик Мкртчян: банковский карточный туризм перестал существовать

Банковский карточный туризм в России уже фактически перестал существовать, утверждает вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, что россияне почти отказались от поездок за границу ради открытия иностранной банковской карты.

Давно уже все карты иностранных популярных банков можно сделать в России, в своем родном городе, никуда выезжать не надо. Все сейчас делается дистанционно, поэтому карточные туры давно уже пошли на спад Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств России

«Самыми популярными были туры в Белоруссию, потому что это ближе всего к Москве и дешевле, потому что "Ласточка" ходит в Минск. Люди приезжали одним днем: утром приезжали, делали карточку, вечером уезжали. Но с тех пор, как белорусские банки попали под санкции, сейчас карточки белорусских банков Visa и Mastercard не работают за рубежом», — сказал он.

3 апреля Центробанк Казахстана сообщил, что банки страны сами решают, с какими платежными системами им работать. Так регулятор объяснил отказ кредитных организаций республики обслуживать российские карты «Мир». Сотрудничать с системой перестали почти все финансовые организации Казахстана.

Как сообщил «Коммерсантъ» источник на российском банковском рынке, Таджикистан и Белоруссия могут прекратить обслуживать карты «Мир». На аналогичный шаг уже пошли Армения и Киргизия.

