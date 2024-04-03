В США напомнили о сигнале России про угрозу теракта в «Крокусе»

WP: США более чем за 2 недели предупредили Россию об угрозе теракта в «Крокусе»

Власти США более чем за две недели до теракта в Красногорске сообщали российской стороне, что целью атаки может стать «Крокус Сити Холл». Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что предоставленные США данные не помогли выявить всех участников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

8 марта посольство США и Министерство иностранных дел Великобритании предупредили находящихся в России граждан своих стран об угрозе терактов в ближайшие 48 часов и призвали избегать посещения массовых мероприятий, включая концерты.