Аллергиков предупредили о «пыльцовых бурях» и назвали способ защититься от них

Аллерголог Болибок: в апреле концентрация пыльцы в воздухе будет экстремальной

В начале апреля в Центральной части России концентрация пыльцы в воздухе достигнет максимальных значений, предупредил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. В интервью радио Sputnik он назвал аллергикам способы защитить себя от «пыльцовой бури».

Врач рассказал, что «пыльцовой бурей» называют природное явление, при котором содержание пыльцы в воздухе значительно превышает норму. В такие периоды аллергикам рекомендуется реже выходить на улицу и держать окна закрытыми, говорит Болибок. По его словам, отслеживать приближение пыльцы к своему региону можно по специальным картам, которые публикуют на метеорологических сайтах.

Аллерголог отметил, что в Центральной России уже цветет ольха и орешник, на юге началось цветение березы. «Экстремальная концентрация пыльцы, по прогнозам, будет сейчас, в начале апреля», — уточнил Болибок. Он добавил, что в сезон цветения у чувствительных к пыльце людей появляются чихание, зуд в носу, глаза воспаляются, из них текут слезы и иногда развивается светобоязнь. Чтобы уменьшить симптомы, врач посоветовал носить очки, которые плотно прилегают к лицу и закрывать лицо маской или шарфом.

Ранее онколог-гематолог Дэниел Ландау рассказал о причинах кашля, который появляется только по ночам. По его словам, такой симптом может появляться из-за неопасных нарушений, а может быть признаком астмы или рака.