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18:30, 4 апреля 2024Забота о себе

Аллергиков предупредили о «пыльцовых бурях» и назвали способ защититься от них

Аллерголог Болибок: в апреле концентрация пыльцы в воздухе будет экстремальной

Фото: Unsplash

В начале апреля в Центральной части России концентрация пыльцы в воздухе достигнет максимальных значений, предупредил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. В интервью радио Sputnik он назвал аллергикам способы защитить себя от «пыльцовой бури».

Врач рассказал, что «пыльцовой бурей» называют природное явление, при котором содержание пыльцы в воздухе значительно превышает норму. В такие периоды аллергикам рекомендуется реже выходить на улицу и держать окна закрытыми, говорит Болибок. По его словам, отслеживать приближение пыльцы к своему региону можно по специальным картам, которые публикуют на метеорологических сайтах.

Аллерголог отметил, что в Центральной России уже цветет ольха и орешник, на юге началось цветение березы. «Экстремальная концентрация пыльцы, по прогнозам, будет сейчас, в начале апреля», — уточнил Болибок. Он добавил, что в сезон цветения у чувствительных к пыльце людей появляются чихание, зуд в носу, глаза воспаляются, из них текут слезы и иногда развивается светобоязнь. Чтобы уменьшить симптомы, врач посоветовал носить очки, которые плотно прилегают к лицу и закрывать лицо маской или шарфом.

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      Екатерина Улитина
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