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00:21, 4 апреля 2024Мир

МИД Нидерландов высказался о создании фонда НАТО для Украины

В НАТО еще не достигли соглашения о фонде для Украины на 100 миллиардов долларов

Фото: Global Look Press

Страны-участницы НАТО пока не достигли соглашения по созданию фонда для Украины на 100 миллиардов долларов, заявила глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот. Об этом пишет РИА Новости.

По итогам первого дня встречи глав МИД государств НАТО в Брюсселе она высказалась о создании специального фонда. «Мы на самом деле находимся в начале процесса», — подчеркнула она. По мнению дипломата, внутри альянса еще предстоит «много обсуждений».

Фонд военной помощи НАТО Украине будет пополняться за счет стран-членов альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны увеличить помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) из-за проблем на поле боя. Он также обратился к Конгрессу США с просьбой одобрить пакет помощи Украине.

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      Марина Совина
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