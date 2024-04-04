Российские власти через два года согласились помочь газовой отрасли

Минпромторг согласился дать денег на создание оборудования для СПГ в России

Крупнейшая частная газовая компания России «Новатэк» добилась господдержки в рамках проекта по созданию оборудования для производства сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в кулуарах форума «СПГ Конгресс Россия 2024» рассказал начальник отдела развития нефтегазового оборудования Минпромторга Хаджимурат Саадулаев, передает РБК.

Решение принято через два года после того, как глава «Новатэка» Леонид Михельсон заявил о невозможности увеличить экспорт СПГ без помощи государства. По его словам, только на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) нужно 24 миллиарда рублей, ведь за рубежом индустрия формировалась десятилетиями, и ускоренно наладить выпуск аналогов оборудования без господдержки не выйдет.

В августе 2022 года правительство отказалось выделить необходимые средства. Финансирование на 2022-2023 годы составило только 300 миллионов рублей. Позднее Минпромторг в разовом порядке согласился предоставить дополнительно 3 миллиарда рублей.

По словам Саадулаева, дорожная карта предусматривает финансирование в размере 24,3 миллиарда рублей до 2030 года. Соглашение о намерениях между поставщиком и правительством подпишут уже 5 апреля. Однако предполагается, что бюджет предоставит не более половины суммы, то есть поддержка все равно будет значительно меньше запроса.

Проект включает в себя создание 22 видов критически важного СПГ-оборудования. Его успех позволит повысить уровень импортозамещения в сегменте крупнотоннажного производства до 80 процентов. В списке позиций насосное и компрессорное оборудование, стендеры отгрузки СПГ и трубопроводная арматура. Актуализация работ по «карте» будет ежегодной, кроме того, к проекту предполагается подключить и другие крупнейшие российские компании отрасли.

Ранее сообщалось, что «Новатэк» остановил сжижение газа на проекте «Арктик СПГ-2» из-за отсутствия возможности для вывоза. Санкции США, введенные в ноябре прошлого года, заблокировали поставку газовозов, которые строили на верфи Hanwha Ocean в Южной Корее. Других свободных судов ледового класса, готовых пойти на риск попасть под ограничения, в России и на мировом рынке найти не удалось.