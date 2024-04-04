Хейли Бибер прошла в купальнике у моря

Модель Хейли Бибер прошла в черном слитном купальнике у моря

Младшая дочь актера Стивена Болдуина американская модель Хейли Бибер показала новое видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 27-летняя супруга канадского певца Джастина Бибера прошла у моря в черном слитном купальнике на тонких бретелях и с глубоким декольте, которое частично демонстрировало ее грудь. Звезда надела на голову декоративную меховую повязку с длинными кроличьими ушами, распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

В марте Хейли Бибер снялась без макияжа и показала прыщи на лице. Знаменитость позировала перед камерой в белой футболке и с завязанными в высокий хвост волосами. При этом манекенщица с разных ракурсов продемонстрировала лицо, на которое не стала наносить косметику.