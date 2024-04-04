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16:57, 4 апреля 2024Культура

Компания Майкла Джексона озаботилась сохранностью интимных фото певца

Компания Джексона посчитала, что истцы пытаются получить интимные фото певца

Фото: Susan Sterner / AP

Компания американского поп-певца Майкла Джексона озаботилась сохранностью интимных фото артиста. Об этом сообщает TMZ.

Представители MJJ Production считают, что обвинителям в лице Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака следует запретить доступ к материалам уголовного дела, которое было возбуждено в отношении Джексона в 1993 году. Они предполагают, что двое мужчин «явно стремятся» получить фотографии гениталий покойного певца.

По данным TMZ, представители лейбла опасаются, что Робсон и Сэйфчак могут попытаться опубликовать эти фотографии. «Попытка истцов получить эту конфиденциальную, частную и не относящуюся к делу информацию вопреки предыдущему постановлению суда является особенно вопиющей», — заявили в компании.

В марте 2019 года телеканал HBO показал документальный фильм «Покидая Неверленд», в котором приводятся новые обвинения в педофилии в отношении Джексона. В картине свои истории рассказали Уэйд Робсон и Джеймс Сэйфчак.

В июне 2023 года Робсон снова обвинил Джексона в педофилии и еще раз подал в суд на корпорацию покойного артиста.

ЖЗЛ
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