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14:03, 4 апреля 2024Бывший СССР

Лавров назвал условия переговоров по гарантиям безопасности Украины

Лавров: Россия будет обсуждать гарантии безопасности Украины на равных условиях
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие, при котором Москва пойдет на обсуждение гарантий безопасности для Украины. Об этом глава российского МИД заявил на встрече с журналистами, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Он пояснил, что это должен быть диалог на равных условиях.

Ранее Лавров высказался о предложенном Китаем мирном плане по Украине. Как отметил министр, в проекте говорится о необходимости устранить введенные Западом задолго до специальной военной операции (СВО) односторонние санкции, являющиеся раздражителем. Китай предложил наиболее четкий и разумный мирный план по Украине, считает Лавров. Министр напомнил, что Москва добивается равной безопасности для всех участников процесса.

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