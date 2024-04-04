Лавров назвал условия переговоров по гарантиям безопасности Украины

Лавров: Россия будет обсуждать гарантии безопасности Украины на равных условиях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие, при котором Москва пойдет на обсуждение гарантий безопасности для Украины. Об этом глава российского МИД заявил на встрече с журналистами, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Он пояснил, что это должен быть диалог на равных условиях.

Ранее Лавров высказался о предложенном Китаем мирном плане по Украине. Как отметил министр, в проекте говорится о необходимости устранить введенные Западом задолго до специальной военной операции (СВО) односторонние санкции, являющиеся раздражителем. Китай предложил наиболее четкий и разумный мирный план по Украине, считает Лавров. Министр напомнил, что Москва добивается равной безопасности для всех участников процесса.

