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21:02, 4 апреля 2024Забота о себе

Назван простой метод избавиться от боли в шее

Врач ЛФК Данилова предупредила об опасности упражнений с запрокидыванием головы

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Разминка для шеи и спины поможет избавиться от болезненных ощущений в шейном отделе позвоночника, считает врач ЛФК медицинской компании «СберЗдоровье» Римма Данилова. Простые упражнения для этой цели она подсказала «Газете.Ru».

Данилова подчеркнула, что желательно начинать заниматься при минимальном дискомфорте, а не в период обострения боли. Сначала упражнения надо выполнять медленно и плавно, постепенно наращивая амплитуду, дала совет врач. Она предупредила, что резкие движения могут спазмировать мышцы и усилить боль.

«Не рекомендуется выполнять упражнения с переразгибанием, например, с запрокидыванием головы назад, так как это чревато возникновением нестабильности в позвоночнике», — объяснила врач. Она уточнила, что нестабильность позвонков опасна, так как раздражаются нервы, повышается тонус мышц и усиливается боль.

Чтобы безопасно расслабить шею, плечи и спину, специалист посоветовала встать в дверной проем, у стены или в углу комнаты и аккуратно растянуть грудные мышцы. Еще полезно делать упражнения со специальным мячиком, говорит врач, — нужно зажать его между спиной и стеной и покатать вдоль позвоночника. Также хорошими методом разминки Данилова назвала повороты корпуса в стороны, поднятие рук и плавные повороты головы влево и вправо.

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Специалист посоветовала выполнять упражнения два-три раза в день по три-пять минут. Более серьезные тренировки, продолжительностью от 30 минут помогут предотвратить развитие костно-мышечных изменений в будущем, заключила Данилова.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Кристина Малкина посоветовала делать самомассаж, чтобы уменьшить отеки. По ее словам, этот способ запускает работу лимфатических сосудов лица и способствует перераспределению жидкости в организме.

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      Екатерина Улитина
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