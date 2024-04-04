Объяснен провал натовских Bayraktar и Switchblade в зоне СВО

ЦКБР: разрекламированные Bayraktar и Switchblade никак не проявили себя на СВО

Широко разрекламированная техника стран НАТО — беспилотники Bayraktar (Турция) и Switchblade (США) — никак не проявила себя в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на генерального директора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина сообщает ТАСС.

По его словам, у ряда людей имеется вера в «чудо-оружие», появление которого способно все порешать в ходе конфликта. Руководитель привел пример беспилотников Bayraktar и Switchblade, на которые украинская сторона и их западные союзники возлагали большие надежды. «Но прошло время — и оказалось, что практически все это не работает», — сказал гендиректор.

Причину провала данных образцов вооружения руководитель объяснил, в частности, их стоимостью, сроками изготовления, небольшим числом изготовленных изделий, уязвимостью их радиоканалов и зависимостью от спутниковой навигации.

В марте гендиректор ЦКБР заявил, что FPV-дроны «Джокер-10» научились выполнять задачи российских средств противовоздушной обороны и охраны ближнего воздушного периметра.

В конце того же месяца руководитель сообщил, что FPV-дроны «Джокер-10» в зоне СВО заставили сдаться в плен украинскую роту.