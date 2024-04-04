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13:00, 4 апреля 2024Экономика

В Белоруссии прокомментировали возможность отказа от карт «Мир»

Посольство Белоруссии в РФ опровергло возможность отказа в стране от карт «Мир»

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Белоруссия не собирается отказываться от обслуживания карт «Мир» и тем самым отходить от своих союзнических обязательств. Об этом в своем Telegram-канале заявил советник — посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский.

Таким образом он прокомментировал часть статьи «Коммерсанта», в которой говорилось о деталях договоров Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора платежной системы «Мир», с белорусской системой «Белкарт».

Издание ссылалось на источник на российском банковском рынке, указавший, что армянская ArCa и киргизская «Элкарт» подписывали точно такие же соглашения с НСПК, но вынуждены были разорвать их, чтобы не попасть под западные санкции. Собеседник издания отмечал, что под угрозой находится договор с таджикской «Корти Милли».

Ситуации похожи в том смысле, что Белоруссия и Таджикистан продолжают выпускать карты западных платежных систем, поэтому в случае попадания под санкции они столкнутся с последствиями. Источник подчеркивал, что определяющим станет баланс интересов, финансовые организации должны решить, в каком случае им угрожают большие потери.

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При этом в материале отмечалось, что риск прекращения обслуживания карт «Мир» в Белоруссии минимален, потому что экономики двух стран слишком связаны друг с другом.

Шпаковский увидел в материале «признаки классической информационной диверсии, направленной на подрыв доверия внутри Союзного государства Беларуси и России», которая опубликована в преддверии переговоров Центробанка РФ и Нацбанка РБ.

Дипломат задался вопросом, кому это выгодно, а также предупредил о возможности обращения в связи с «информационной провокацией» в органы государственной власти России в соответствии с дипломатическими практиками. По его мнению, нельзя исключать даже блокировки «Коммерсанта» в белорусском сегменте интернета.

Ранее Киргизия и Армения сообщили об отказе от обслуживания карт «Мир» из-за угроз для банков попасть под вторичные санкции США. В НСПК подчеркивают, что подобные решения иностранные банки принимают самостоятельно, повлиять на их политику возможности нет.

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      Платон Щукин
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