Порнозвезда нашла в кустах извращенца

Американская порнозвезда Адриана Чечик поймала мужчину, мастурбирующего в кустах, и сфотографировала его. Об этом сообщает Daily Star.

32-летняя Чечик застала извращенца в штате Калифорния, в районе, где она живет. Мужчина был в кроссовках, синих шортах и оранжевой рубашке-поло. Он прятался в кустах и мастурбировал.

Женщина вызвала полицию и включила запись видео на телефоне, чтобы снять нарушителя общественного порядка. По словам Чечик, мужчина скрывался в кустах, когда она направляла на него камеру.

Порнозвезда опубликовала фотографию извращенца на странице в социальной сети. Она призвала всех женщин, живущих в ее районе, быть внимательными и осторожными.

Ранее в США обнаженная женщина подралась с полицейским и выстрелила в него из его же электрошокера. Женщина и сотрудник полиции были доставлены в больницу.

