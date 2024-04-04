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05:00, 4 апреля 2024Из жизни

Порнозвезда нашла в кустах извращенца

Фото: Forewer / Shutterstock / Fotodom

Американская порнозвезда Адриана Чечик поймала мужчину, мастурбирующего в кустах, и сфотографировала его. Об этом сообщает Daily Star.

32-летняя Чечик застала извращенца в штате Калифорния, в районе, где она живет. Мужчина был в кроссовках, синих шортах и оранжевой рубашке-поло. Он прятался в кустах и мастурбировал.

Женщина вызвала полицию и включила запись видео на телефоне, чтобы снять нарушителя общественного порядка. По словам Чечик, мужчина скрывался в кустах, когда она направляла на него камеру.

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Порнозвезда опубликовала фотографию извращенца на странице в социальной сети. Она призвала всех женщин, живущих в ее районе, быть внимательными и осторожными.

Ранее в США обнаженная женщина подралась с полицейским и выстрелила в него из его же электрошокера. Женщина и сотрудник полиции были доставлены в больницу.

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      Алиса Удовик
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