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15:30, 4 апреля 2024Экономика

Путин высказался о выплате зарплат

Путин заявил, что прокуроры и профсоюзы должны контролировать выплату зарплат

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Заработная плата на предприятиях любой формы собственности должна выплачиваться в России без задержек и в полном объеме, заявил президент Владимир Путин, выступая на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, контролировать это, помимо профсоюзов, должны прокуратура и Роструд.

Также президент высказался о том, что доля оплаты труда в объеме экономики страны в ближайшие шесть лет будет уверенно расти. Он напомнил, что в 2022 году зарплаты в структуре ВВП занимали 38,5 процента, а в 2023-м показатель вырос уже до 40,7 процента.

Реальные зарплаты россиян в прошлом году выросли, по данным Росстата, на 7,8 процента. Как накануне рассказал в Госдуме глава правительства Михаил Мишустин, средний заработок на отечественном рынке труда составляет 73 тысячи рублей.

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      Дмитрий Воронин
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