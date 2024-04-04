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10:39, 4 апреля 2024Забота о себе

Сара Джессика Паркер назвала необычный способ приучить детей к здоровому питанию

Актриса Сара Джессика Паркер призналась, что не запрещает детям есть сладости

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер назвала необычный способ привить детям здоровые пищевые привычки. Своими методами организовать здоровое питание дома она поделилась в подкасте Ruthie’s Table 4.

По словам Паркер, воспитывающей с супругом Мэттью Бродериком 14-летних дочерей Табиту и Мэрион (у пары также есть 21-летний сын Джеймс Уилки), она не запрещает детям есть сладости. «Не хочу приучить их к враждебным отношениям с едой, к тому, что им якобы нужно напряженно следить за питанием», — сказала актриса.

Актриса призналась, что в ее родительском доме было запрещено есть десерт, и вне дома дети использовали любую возможность, чтобы наесться тортами и печеньями. «В моем дома лежит печенье, есть торты, все есть. И в результате формируется здоровое отношение к еде: у моих дочерей будут такие фигуры, какие они хотят. Они спортивны, им нравится еда», — добавила Паркер.

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Она добавила, что они с мужем готовят дома сами каждый день, если она не занята на съемках, а Бродерик — в театре. «Мы каждый вечер ужинаем всей семьей», — заключила она.

Ранее Сара Джессика Паркер высказалась по поводу своей внешности. Актриса заявила, что регулярно задумывается об инъекциях ботокса.

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      Александра Лисица
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