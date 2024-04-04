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14:25, 4 апреля 2024Силовые структуры

Следствие потребовало заочного ареста вора в законе Тэко Тбилисского

В Москве следствие просит заочно арестовать вора в законе Тэко Тбилисского

Кадр: ПРАЙМ КРАЙМ / YouTube

Следствие требует заочно арестовать вора в законе Тэко Тбилисского, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее ходатайство поступило в Тверской суд Москвы. Дата рассмотрения пока не назначена.

По версии следствия, 50-летний криминальный авторитет занимает высшее положение в преступной иерархии с 1992 года. В июне 2015-го его задержали в Москве и изъяли героин. До 2018 года Тбилисский был в местах лишения свободы особого режима. После выхода из колонии он «распространил сферу своего преступного влияния на различные исправительные учреждения Москвы, Подмосковья и Татарстана».

После освобождения Тэко Тбилисский сменил имя в паспорте, став Яковом Михайловичем Измайловым (его имя ранее — Теймураз Шалвович Фароян). С марта 2020 года Тбилисский находится в федеральном розыске.

В 2019 году президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, — соответствующая статья вносится в УК РФ. Максимальное наказание по ней — от 8 до 15 лет тюрьмы со штрафом в пять миллионов рублей. После этого криминальные авторитеты начали переезжать за границу.

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      Екатерина Кашурникова
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