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20:57, 4 апреля 2024Спорт

Тарасова объяснила сокращение числа занимающихся фигурным катанием в России

Тарасова заявила, что отстранение сократило число фигуристов в России

Фото: LOGAN WEAVER | @LGNWVR / Unsplash

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о сокращении числа занимающихся этим видом спорта в России. Ее слова приводит «Матч ТВ».

По ее словам, это связано с отсутствием возможности выступать на международных соревнованиях. «Многие родители не ведут сейчас детей в фигурное катание, думая именно об этом. Это все временно, как только ограничения будут сняты, массовость фигурного катания снова начнет расти», — объяснила специалист.

Ранее стало известно, что фигурным катанием за 2023 год прекратили заниматься 375 тысяч человек в России. Сейчас количество представителей этого вида спорта равняется 247 тысячам.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Также были отменены международные турниры на территории двух стран.

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      Алексей Гусев
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