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12:25, 4 апреля 2024Мир

В Кремле рассказали о состоянии контактов Путина и Макрона

Песков: контактов Путина и Макрона нет в планах, но Россия открыта к диалогу

Фото: Sputnik / Sergei Savostyanov / Kremlin / Reuters

Переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном на данный момент нет в планах, но Россия всегда открыта к диалогу. О состоянии контактов между лидерами стран рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Путин всегда открыт для диалога в интересах решения сложных — иногда самых сложных — мировых и региональных проблем. В настоящее время каких-то планов по проведению контактов на высшем уровне нет», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что в настоящее время у президента «идет активный международный диалог с теми, кто проявляет заинтересованность в развитии отношений» с Россией.

Заявление спикера Кремля было сделано в ответ на вопрос о возможности контактов между главами государств после того, как министр обороны России Сергей Шойгу и его французский коллега Себастьян Лекорню провели разговор.

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      Елизавета Мытарева
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