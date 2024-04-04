В сети раскритиковали 49-летнюю Еву Лонгорию за внешний вид на улице

Американскую актрису, продюсера и активистку Еву Лонгорию раскритиковали в сети за внешний вид на улице. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Папарацци заметили 49-летнюю знаменитость, когда она выходила из отеля Four Seasons George V в Париже. Звезда была одета в черный спортивный костюм с белыми лампасами, состоящий из свободных брюк и кофты на молнии.

Она надела белые кроссовки и черную футболку с надписью, распустила завитые в легкие локоны волосы и нанесла макияж.

Фанаты оценили внешний вид актрисы в комментариях под материалом. «В этом она выглядит огромной», «Не лучший наряд для ее маленького роста, извините», «Этот спортивный костюм ужасен», «Ужасно. Она в хорошей форме, но эта одежда ее не красит», — высказались они.

Ранее одна деталь на фото Лонгории в прозрачном платье смутила фанатов.