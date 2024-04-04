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11:30, 4 апреля 2024Забота о себе

Врач оценил безопасность популярного в TikTok напитка для похудения

Хирург Али: напиток для похудения из TikTok не поможет быстро сбросить вес

Фото: Dmitrii Ivanov / Shutterstock / Fotodom

В социальных сетях набирает популярность напиток для похудения, который, если верить обещаниям блогеров, помогает сбросить до 18 килограммов за два месяца. Безопасность этого средства оценил хирург Мир Али, специализирующийся на лечении ожирения, пишет Health.

Издание отмечает, что видео с рецептом напитка «Оатземпик» (от английского oat — овес и «Оземпик» — коммерческое наименование препарата для контроля веса при диабете — прим. «Ленты.ру») за несколько дней набрало более двух миллионов просмотров в TikTok. Блогеры уверяют, что если пить по утрам смесь из овсянки, воды и сока лайма, то аппетита не будет целый день, а вес начнет стремительно уходить.

Мир Али, который специализируется на хирургических методах похудения, считает, что такой напиток, действительно, может помочь побороть аппетит, но он точно не поможет быстро похудеть. Врач объяснил, что лекарство для похудения действует благодаря семаглутиду — веществу, дающему ощущение сытости, а овсянка — это просто полезный и сытный продукт.

«Если хотите попробовать "Оатземпик", пробуйте. По сути, это просто овсянка и она никому не повредит», — сказал Али. Однако он предупредил, что ожидать волшебного результата от напитка не стоит, так как единственный верный способ похудеть — тратить больше калорий, чем потреблять. По его мнению, эффективнее составить полноценный рацион питания на весь день, а не концентрироваться на одном приеме пищи.

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Ранее врач-гастроэнтероло Светлана Ужевко предупредила, что резкая потеря веса вредна для организма. По ее словам, оптимально для мужчин худеть на 3,5 килограмма в месяц, для женщин — на три килограмма.

Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на 5 километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.

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      Екатерина Улитина
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