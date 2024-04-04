Захарова назвала причину провала исторического саммита по атому в Бельгии

Захарова: «исторический» саммит по атому провалился из-за отсутствия РФ и Ирана

«Исторический» саммит по атомной энергетике в Бельгии провалился из-за отсутствия на нем России и Ирана. Такую причину назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат высмеяла любовь Запада называть все, что происходит под их руководством, историческим, глобальным и исключительным. «Только вот почему-то на форум не позвали ключевые государства Евразии, занимающиеся мирным атомом на глобальном уровне, включая Россию», — возмутилась она.

Захарова отметила, что на саммите также отсутствовал Иран, вокруг ядерной программы которого сосредоточено внимание всех мировых СМИ.

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что атомная энергетика должна оставаться вне политической конъюнктуры.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что будущая архитектура безопасности в Европе должна отвечать интересам страны. По его словам, Европа не может диктовать свою волю России.