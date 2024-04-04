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09:04, 4 апреля 2024Мир

В МИД исключили возможность Европы диктовать свою волю России

Дипломат Грушко: архитектура безопасности в Европе должна отвечать интересам РФ
Александр Грушко

Александр Грушко. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что будущая архитектура безопасности в Европе должна отвечать интересам страны. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Грушко исключил возможность Европы диктовать свою волю России и подчеркнул, что у НАТО не получится ее выстроить против Москвы.

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«Но если и когда в западных столицах осознают, что диктовать нашей стране свою волю у них не получится, как и не получится выстроить безопасность без России, а тем более против нее, вот тогда, может быть, откроется возможность для разговора о новой архитектуре. Принципиальный момент для нас — архитектура должна отвечать интересам безопасности Российской Федерации», — отметил дипломат.

Ранее Грушко заявил об ухудшении отношений с альянсом. «НАТО развязала гибридную войну против России», — отметил он.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла цель НАТО на Украине. По ее мнению, Киев является лишь инструментом альянса в борьбе против России.

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      Марина Совина
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