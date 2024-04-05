Ученый оценил риск эпидемии герпеса обезьян после заражения человека

Вирусолог Чумаков: угрозы эпидемии после заражения человека герпесом обезьян нет

Очень маловероятно, что вирус герпеса В, который ранее впервые был зафиксирован у человека, широко распространится среди людей, считает биолог и вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков. Риск возникновения эпидемии он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Гонконге медики зафиксировали первый случай заражения вирусом герпеса В, который также называют герпесом обезьян. В больницу попал местный житель, на которого ранее напала дикая обезьяна. Он пожаловался на лихорадку и ухудшение общего состояния здоровья.

«Всем известен, например, герпес, который выскакивает на губах. Также существует генитальный герпес, который поражает области половых органов. Это хроническое заболевание. После инфицирования человек пожизненно сохраняет вирус у себя в организме, и когда ослабляется иммунитет, происходят такие кожные высыпания. Это конечно очень неприятное заболевание, но оно настолько распространенное, что можно сказать, что процентов 60, по крайней мере, всех людей несут в себе такой вирус герпеса», — рассказал ученый.

Он отметил, что у обезьян тоже есть похожее заболевание, но оно, в основном, поражает обезьян и циркулирует среди животных. Случай заражения человека Чумаков назвал неудивительным и предположил, что у мужчины и животного был достаточно плотный контакт.

Поскольку вирусы все-таки приспособлены к определенному виду, маловероятно, чтобы это имело какое-то широкое распространение у человек Петр Чумаков биолог и вирусолог

При тесном бытовом контакте передача обезьяньего герпеса от человека к человеку возможна, однако вероятность передачи в таком случае будет значительно ниже, чем вероятность передачи человеческих вариантов вируса герпеса, сообщил собеседник «Ленты.ру».

«Вообще, для герпеса не характерно такое эпидемическое распространение, когда все начинают болеть какой-то болезнью. Дело в том, что само заболевание происходит у ослабленных людей, у которых иммунная система в данный момент находится не в лучшем состоянии, и тогда происходит это размножение вируса герпеса в виде пузырьков на коже, но в норме, когда у человека все нормально с иммунитетом, это все подавляется, и нет никаких проявлений. Поэтому я думаю, что может быть некоторое количество людей будет в себе нести такой обезьяний вирус, но это заболевание будет мало отличаться от того, которое вызывается человеческим вирусом. Угрозы какого-то пандемического или эпидемического распространения я не вижу», — заключил биолог.

Ранее врач-терапевт СЦЗ Ольга Чистик предупредила, что хронический недосып может навредить иммунитету, а также назвала способы его укрепить.