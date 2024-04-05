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16:19, 5 апреля 2024Бывший СССР

МИД предостерег Украину от дальнейших атак по ЗАЭС

Захарова: Россия предостерегает Украину от дальнейших атак по ЗАЭС
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: AP

Россия предостерегает Украину от дальнейших атак по Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

Захарова прокомментировала недавние удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ЗАЭС, в частности, потерю одной из двух снабжающих станцию высоковольтных линий. По ее словам, западные политики отделываются внешне нейтральными высказываниями о «постоянных рисках ядерной безопасности» в связи с инцидентами на АЭС.

«Предостерегаем Киев и его западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС», — заявила пресс-секретарь МИД. Она также призвала руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех атак ВСУ на станцию. Дипломат добавила, что необходимо констатировать реальные угрозы ЗАЭС.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси высказался об «очень реальной угрозе» для Запорожской АЭС в связи с отключением резервной линии энергоснабжения 4 апреля.

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      Юрий Леонов
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