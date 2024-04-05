В Госдуме прокомментировали покушение на российского губернатора

Депутат Диденко: нападение на Чибиса заслуживает самого жестокого наказания

Председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко назвал нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вопиющим эпизодом. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру», комментируя произошедшее.

«Я был шокирован, поскольку это вопиющий эпизод. Нет ничего дороже человеческой жизни. Ничто не может быть основанием для какого-то умаления и сам по себе поступок, конечно, чудовищный и заслуживает самого серьезного осуждения и жестокого наказания», — заявил Диденко.

Нападение на Чибиса произошло во время его встречи с местными жителями в городе Апатиты. Политик получил ножевое ранение в живот. Напавшего на него мужчину задержали. Как он объяснил сотрудникам правоохранительных органов, он совершил нападение по велению голоса, который слышал у себя в голове.

Глава Минздрава региона Дмитрий Панычев рассказал, что губернатору провели операцию на животе. Он добавил, что в ближайший послеоперационный период Чибис будет находиться в палате реанимации и интенсивной терапии под наблюдением.

В свою очередь, мурманский губернатор после операции записал первое видео из палаты. Он поблагодарил спасших его врачей и тех, кто беспокоился о его состоянии.